宜蘭縣今天（22日）新增980人確診，並新增6名死亡個案，縣長林姿妙表示，今年4月親子館因應疫情休館，但在維持防疫安全與幼兒健康的前提下，7月1日起將重新開放入館，請家長和孩子遵守各項防疫規則，一同到親子館玩。

縣府表示，親子館自今年4月因應疫情休館，但在維持防疫安全與幼兒健康的前提下，將於7月1日起重新開放入館，並採線上登記預約制，經量測體溫後才能進場。

入內後須全程佩戴口罩，並保持安全社交距離，全館每日消2兩次，入館容留人數則降載2分之1，且禁止飲食，請家長們帶孩子入館時，務必遵守各項防疫規則。

疫情部份，今天新增6名死亡個案，年齡介於74歲至90歲之間，有4名男性、2名女性，其中3人並未施打疫苗、1人打1劑、1人打2劑、1人打4劑。6人分別於5月30日至6月16日期間確診，不幸病逝。

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為127人，其中80歲以上長者90人，52人是住宿式長照機構的住民。127人中，有46人未施打疫苗、15人打1劑、17人打2劑、47人打3劑，另有2人打滿4劑，有61位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，今日新增確診學生數共145人、教職員工18人，累計共9754位學生、1050位教職員確診；目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2％，第二劑涵蓋率為80.5％，第三劑涵蓋率達68.1％。衛生局提醒，第17波快打站正提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。