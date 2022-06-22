網美黃琳擁有天使臉孔及不科學的火辣身材，大學時期就登上PTT表特版，如今更被封為「世新女神」、「兇版Angelababy」，一向不吝展現好身材的她，近期火辣Cosplay成粉色小貓咪，戴上超可愛貓咪粉色耳機，一手拿著草莓口味棒棒糖，湊近嘴邊就要一口含入，畫面妖嬈可愛，超兇車頭燈更是火辣爆表。

黃琳上圍一直是外界關注焦點。(圖/黃琳 IG)

黃琳近日曬出多張吃棒棒糖的照片，邊吃邊狂問大家「可以推薦我好玩的switch遊戲嗎？」從畫面中，她手裡拿著粉紅色電玩操控器，把整個人躺進紅色靠墊上，胸前招牌核彈級UU都快把上衣撐破，至於沒被包住部位也清晰可見，她則對鏡頭露出無比燦爛的笑容，非常有魅力。

黃琳大方展示手中的棒棒糖，隨後露出一臉的燦爛笑容給大家。(圖/黃琳 IG)

另外一張舔棒棒糖照中，她改走禁慾誘惑路線，嬌羞地把手中的粉紅色棒棒糖湊近嘴脣，眨動其中一隻眼睛，另一隻眼火辣瞪視前方，這時才發現她身上穿的是一件灰色運動背心，下半身配上灰色火辣短褲，放鬆伸展四肢，無論核彈級UU或是逆天白嫩大長腿，這組絕美辣照才1天就讓3萬人都看呆了。

黃琳將手中的粉紅色棒棒糖湊近嘴邊，眨起美麗雙眼十足誘惑性感。(圖/黃琳 IG)

幾張甜美POSE飄出滿滿誘惑力，當場引起粉絲狂讚：「好大的奶奶」、「已經不知道要玩遊戲了」、「這身材真的太不科學了」、「好美的笑容我想玩遊戲全部關卡」、「妳這個美到不行的東西屬於我」、「可以一起玩嗎？」