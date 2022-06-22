唐山打人事件持續調查中，多名嫌犯背景也被起底，陸媒揭露主嫌陳繼志黑歷史，指他曾經暴力討債、虛設公司，還在澳門賭場當過俗稱「疊碼仔」，專門為賭場介紹新客人。

唐山打人事件的9名嫌疑人全數落網。其中《中國新聞周刊》揭露陳繼志早先曾做過水產生意，但做得不成功。前些年，陳還在澳門賭場當過「疊碼仔」（指幫助賭場介紹新客人等業務的人員）。

在唐山，與陳繼志關聯的公司有兩家（均成立於2016年）。其中，唐山韻弘水產品養殖有限責任公司由其全資持股，註冊地址在路北區華巖北路55號。2021年3月25日，該公司被吊銷執照。

陳繼志還擔任唐山市異域風情文化傳媒有限公司股東（持股30％），該公司註冊地址為路北區鷺港小區102-2，該公司在2019年至2021年，4次因未依照規定公示年度報告被列入經營異常名錄。目前，在這兩家公司註冊地址，均找不到這兩家公司的蹤影。

陳繼志2015年曾教唆他人暴力討債，對商姓被害人實施毆打後非法拘禁；2020年因不當得利糾紛被唐山市中級人民法院強制執行，執行標的人民幣34281元人民幣，因全部未履行，他被法院列為失信被執行人，被限制高消費。

財新網報導，陳繼志大約10年前曾在戴南一家工廠工作，剛到戴南時不太熟悉，工資也不高，作為本地人的陳某亮、沈某俊等人對他多有照顧。

此外，唐山市政法系統的張曉東透露，陳繼志並沒有外界傳聞的那麼有錢，「他歸案後，警方調查發現，他通過一些小額貸款公司，欠了大量高息貸款」。

除了主嫌背景複雜，其他嫌犯都有暴力討債、毆打等惡劣行為，多年來唐山警方為何沒有處理，引起外界質疑公憤。唐山市政法系統的張曉東透露，唐山市委主要領導已明確表示，燒烤店打人事件，必須深挖，哪些公職人員與陳繼志等人有過利益輸送也一定要查明。