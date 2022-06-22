一名女網友表示，曾和曖昧的男性友人睡同一張床，但卻沒有發生她期待的事，隔天一早她詢問對方原因，豈料對方說「聽朋友說妳是『白虎』（私密處無毛髮），對不起，我喜歡『叢林』」，她聽完對方的回應既崩潰又怨念地說「真的太痛心了」，這段對話吸引近5千網友留言，當中有人認為「這只是不想碰妳的理由」。

原PO昨（21）日於臉書社團《爆廢公社》指出，過去她曾和曖昧的男性友人睡在同一張床，內心一直期待和對方發生關係，但整個晚上什麼事也沒發生，隔天一早醒來，她單刀直入詢問，「你為什麼不碰我？」

沒想到男方說，「因為聽朋友說妳是『白虎』，對不起，我比較喜歡『叢林』」，還強調自己是很傳統的人，身體髮膚受之父母，原PO傻眼大喊，「太痛心了」。

貼文曝光，讓近5千名網友笑翻，「這對話真的太好笑了」、「這到底是什麼對話」、「全世界都知道原PO是『白虎』了」、「男生不主動，妳可以主動阿」、「這就只是不想碰妳的理由」、「所以男方是想當泰山嗎？」、「叢林感覺就很有味道」、「我這有生髮液，妳先拿去用」、「他可能喜歡叢到爆炸的那種」。