大陸積極扶植國內半導體業發展，近期在深圳成立的昇維旭技術公司（SwaySure），該DRAM大廠是由國家全部出資，而人事布局方面，則延攬前台積電最強18廠廠長劉曉強擔任執行長，以及前日籍紫光集團高級副總裁坂本幸雄出任首席戰略官。

綜合陸媒報導，昇維旭成立於今年3月11日，資本額為50億人民幣，由深圳市國資百分百控股，預計投資3千億人民幣興建12吋DRAM廠，並在2024年第1季試產。該公司主要營業項目是研發標準型記憶體，鎖定資料中心以及智慧手機等市場。

自由時報報導，劉曉強在半導體業資歷超過30年，過去曾擔任台積電竹科12廠、中科15廠副廠長以及南科14廠廠長，協助台積電最先進的廠區18廠建置5奈米產能與提升良率，供應鏈評價他的領導與處事風格很「精實」。他大概3年前從台積電離職，當時說要前往香港城市大學教書，內部有人推測可能是要跳槽到大陸工作。

至於坂本幸雄則被稱為日本記憶體教父，他曾任德州儀器日本公司副社長、日本爾必達社長、紫光集團的高級副總裁兼日本分公司CEO等重要職務。坂本幸雄說昇維旭職務是他「這生最後一個工作」，而在目前全球DRAM市占，韓國和美國即占逾9成的情況下，陸廠後續發展備受關注。

根據BussinessKorea報導，南韓在DRAM、NAND Flash方面的技術，分別領先大陸五年和兩年。值得注意的是，大陸晶片製造商的良率仍偏低，以長鑫存儲為例，第一代10奈米良率停留在75%，第二代DRAM的良率只有40%。