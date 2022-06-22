國民黨基隆市長參選人謝國樑22日接受媒體專訪，他在訪談中肯定現任市長林右昌執政7年餘以來，的確讓基隆變美，但他認為，此時的基隆需要引進產業，創造稅收與增加就業機會，「城市變漂亮，但沒有錢、沒有好收入，就不會有未來。」

謝國樑22日接受媒體專訪時指出，現任基隆市長林右昌城市門戶、文化特色等領域的規畫，讓林獲得基隆市民的支持與肯定。但他認為，目前基隆最需要的就是引進產業。因為基隆市民的外地工作人口比例是全國最高，所以目標應放在創造稅收與增加就業機會，例如打造基隆科學園區，將在地人才留下。謝國樑說，若一個城市變漂亮，但沒有錢、沒有好收入，就不會有未來，而就業跟招商是市長最重要的績效指標之一。

由於林右昌滿意度高達8成，謝國樑表示，基隆政治板塊也造成變化；從去年4大公投結果來看，目前基隆應該還是藍大於綠，但大得不多，55％對45％是較合理的狀態。

談到民進黨提名立委蔡適應參選，謝國樑指出，很多市民是「選人不選黨」，林右昌上任後，服務不分政黨，因此支持者藍綠都有，但票源能否轉給蔡適應又是另外一回事。

謝國樑認為，近來民調都顯示他與蔡適應的支持度都在誤差範圍內，代表民眾並未將林蔡兩人畫上等號。謝國樑表示他目前只是基隆市民、沒有任何政治資源，很多支持他的人都比較低調，自己有如此成績，勝選機率相對還是比對手來的高。

對於外界盛傳親民黨主席宋楚瑜盛讚林右昌，卻未對支持謝國樑正面表態。對此，謝國樑表示，當天他全程陪同，當時宋一開始就講明「今天不談選舉」，外界不必過多解讀臆測。他也表示，雙方關係很融洽，且已獲得親民黨團全力支持。

談到時代力量及民眾黨都積極深耕基隆，謝國樑認為，代表競爭很激烈，戰局也很混亂，同時挑戰到藍綠政治板塊。但對於民眾黨籍的立委邱臣遠可能也會加入市長選戰，謝國樑指出，邱臣遠目前是民眾黨基隆市黨部主委，而民眾黨在各區好像也都有候選人，所以邱會是輔選重要的母雞，現在要靜待民眾黨的動向，在他正式宣布參選前，不便評論。