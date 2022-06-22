台灣銀行鳳凰城代表人辦事處於於美國亞利桑納州鳳凰城正式開業，董事長呂桔誠率高階主管親赴美國鳳凰城主持開幕酒會，鳳凰城市長Kate Gallego、亞利桑納州財政長Kimberly Yee、亞利桑納州商務廳廳長Sandra Watson、美國在台協會商務組組長Brent Omdahl及大鳳凰城商會主席Chris Camacho等貴賓出席致詞，亞利桑納州參眾議會台灣友誼連線成員、亞利桑納州保險金融局、我國駐洛杉磯台北辦事處及金管會駐紐約代表處亦參與盛會，我國半導體廠商、當地台商及國際金融同業力挺支持，共同慶賀台灣銀行在美網絡拓展。

亞利桑納州位居美國西南部之交通要衝，亦為美墨加協定(USMCA)區內貿易之重要門戶，首府鳳凰城(Phoenix）為美國第五大城，經濟以高科技產業、環保科技、航太工業及光電業為主，為美國第三大電子工業中心，並為半導體產業重要聚落，我國半導體供應鏈持續進駐當地，更將強化當地產業版圖。為期與企業並進，支持本國重要產業發展，就近服務當地台商，並掌握鳳凰城經濟及科技產業發展動能，該行規劃設立鳳凰城代表人辦事處，迅速獲得當地主管機關核准，為首家於亞利桑納州開設據點的外資銀行。

台銀海外據點以國際金融中心及台商聚集處為主，遍布歐、美、亞、澳、非等五大洲，鳳凰城代表人辦事處成立後，可就近掌握當地台商發展動態，轉介洛杉磯分行、紐約分行及國際金融業務分行，提供台商客戶國際營運所需之多元便捷的金融服務。