雲林在地青年協會發起代用餐推廣活動，圖為活動標章。（周麗蘭攝）

雲林愛心代用餐的臉書社團，可查到哪些店家有提供Ａ餐。（周麗蘭攝）

「與病毒共存」政策對餐飲業衝擊比去年大，業者備足食材與人力，但人潮卻未回流，損失更重，雲林有25家餐廳、飲料、火鍋、素食、自助餐業者自己在苦撐中，不忘給吃不飽的民眾一點溫暖，每家每天提供5份「A餐」（代用餐）至少半年，未來將再號召至少75家。

總店在斗六市的桃花源餐廳，今年3月收掉經營8年的內湖店，負責人曾紹威正是本次代用餐活動發起人，桃花源斗六店每月成本約100萬元，估計下月生意繼續慘澹就必須減班。

曾紹威說，政府的「與病毒共存」政策講得太早，還記得2020年疫情剛爆發第一年營業額剩5成，2021年變成3成，今年迄今不到3成，可說是毀滅性低潮，同業晚上常有時間聚會聊天。

曾紹威表示，生意不好也是要開門，大家決定每天供應代用餐，並改良曾經出現的弊病例如有人意圖每日等吃霸王餐，決定每家每日供應5份，若領取人超過5人且確實需要者，會暗中足量供應。

斗六一家自助餐去年發心每天供應100個便當，結果愛心遭濫用，有人一次領4、5個又重新排隊領，店家只做1個月就停止。還有一家牛排館也遇到同樣情形。

他說，5份代用餐對店家的壓力不大，也不須募款，希望未來增到100家提供，屆時每天就有500份。

雲林家扶中心主任廖志文表示，疫情對該中心、扶助家庭都是很大衝擊，擺放物資的倉庫已經只剩約1000斤白米，其餘都送光光，很期待中元節普渡物資捐贈，更盼望社會大眾捐款不方便也可捐物資，白米、麵條、泡麵、罐頭、快篩劑、沐浴乳等都很需要。

廖志文說，校園停課改線上教學對扶助家庭的開銷也增大，每月領一次物資已不太夠。雲林縣愛心店家發起提供代用餐，他代替受扶助家庭說聲謝謝。

雲林縣長張麗善表示，所有善事都值得做，感謝餐飲業者拋磚引玉為弱勢發聲，使社會更和諧。

雲林在地青年協會發起的代用餐推廣活動今（22日）在斗六市京城北方麵食館啟動，需要代用餐者只要說「我需要一份A餐」就好，以桃花源餐廳提供的A餐為例，是蝦仁炒飯加3片油雞肉的便當。