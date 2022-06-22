寶山國中前校長程惠民，曾飽受戰亂之苦，熱愛水墨畫舒解思鄉之情，90歲高齡仍持續創作，應邀開「程惠民九十彩墨回顧展」，成為新竹縣文化局今年三大水墨展之一，喜愛藝術的民眾可到美術館，欣賞三大展運用不同的創作技法，訴說各自的精采故事。

程惠民說，他在河北省邯鄲市出生，少年求學時正值對日8年抗戰和10年國共內戰，他成流亡學生隨豫衡聯合中學逃難到越南，1953年來到台灣。

程惠民年輕時就喜歡丹青，自己摸索作畫，但自覺畫得不是很好，他不諱任職明潭國中時，曾索畫於畫家遭到推委，畫家勸他要自己畫，便燃起學畫的衝動，1989年才真正拜師學藝。

他先後師承劉去徐老師學花鳥，陳銘顯老師學山水寫生，2015年接觸陳正治老師的「多元性」技法，開啟運用複合媒材的創作方向，1999年於寶山國中校長退休，至今持續創作。

此次展出傳統花鳥及現代山水等50多幅作品，有9成是陳正治老師所指導，其中以「收穫」與「蠶食」來對照傳統與當代作品之間的轉換。

程惠民說，他曾飽受戰亂之苦，一生漂泊，學畫創作不僅是修身養性，更要對社會關懷，也常無私贈送創作，以回饋的心，感謝國家社會滋養，願以感恩與書畫寄餘生。

「程惠民九十彩墨回顧展」、「墨彩集粹-林秋蓮水墨個展」及「清閒日課-黃綠堂師生書法聯展」，是新竹縣文化局今年三大水墨展，即日起至7月10日在美術館展出，民眾可前來欣賞感受不同的水墨及書法創作，來場水墨饗宴。