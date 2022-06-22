台中6月22、23日啟動47處莫德納疫苗快打站，為設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民接種第4劑莫德納。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

民政局第一時間已緊急增設遮陽棚、水冷機，增派醫護人員加速施打作業，派員助維持秩序，中午前後，排隊狀況已緩解。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市6月25、26日在全市開設12處校園快打站，為5到11歲兒童接種第二劑兒童BNT疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(22)日新增7909例本土個案，新增確診人數仍高居全國第一名；針對台中6月22、23日啟動47處莫德納疫苗快打站，為長者接種第4劑，各施打站出現踴躍排隊人潮，截至中午施打人數已達3萬7535人，市長盧秀燕在疫情記者會上致歉，她也強調，市府準備了1千萬元的禮券不夠發放，長者不用擔心會由專人送到府。

盧秀燕表示，台中22日新增7909例本土個案，其中7497例為快篩陽確診，佔94.77％，對照上週三6月15日確診數字，不論全國或台中市新增確診數的減幅擴大到約30％，顯示台中疫情已逐步控制，「下樓梯」趨勢明顯。

衛生局長曾梓展指出，中央22日也公布台中市新增11例死亡個案，年齡界於63歲到94歲，皆有慢性病或癌症病史，其中有3人沒接種疫苗紀錄，死因皆為呼吸衰竭、新冠肺炎感染。

因台中市22、23日啟動47處莫德納疫苗快打站，為設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，可接種第四劑（莫德納疫苗），且為鼓勵接種更加碼送2劑快篩劑以及500元禮券，未料各施打站都出現長者頂著酷暑大排長龍，盧秀燕特別對此致歉，她強調，截至中午施打人數已達3萬7535人，這個數量超出預期，也創下台中市快打站2.0以來的紀錄。

盧秀燕說，在獲知各施打站都出現大排長龍的人潮後，民政局第一時間已緊急增設遮陽棚、水冷機，增派醫護人員加速施打作業，派員助維持秩序，中午前後，排隊狀況已緩解；另她表示，市府準備了1千萬元的禮券，仍不足因應，現場因故沒領到500元禮券的長輩也不用擔心，公所都有造冊登記，禮券未來幾天會補送到府；此外，各醫療院所也有提供疫苗接種服務，一樣會提供中央額外贈送的2劑快篩試劑和500元禮券，歡迎各位長輩多加利用。

而盧秀燕也說，中市兒童BNT疫苗23日開打，採醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」陸續開打，家長即日起可向醫療院所預約，這周末6月25、26日並預計開設12處校園快打站，為孩童接種疫苗，教育局統計5679人有施打意願。