女星崔佩儀和圈外人老公Sam去年底帶著兒子到美國讀書，崔佩儀在當地陪兒子安頓好後，今年1月獨自搭機返台，相隔5個多月，崔佩儀在日前曬出機場照，透露要飛到美國和老公、兒子團聚，而她今（22日）則曬出一家人合照，並開心寫下：「在老公和兒子旁邊覺得特別幸福」。

崔佩儀前天獨自搭機飛往美國，開心要和老公、兒子團聚，而她稍早則在臉書曬出一家人合照，崔佩儀感動發文：「隔了166天終於全家人又團聚，除了開心以外，更懂得珍惜一家人在一起的時光，在老公和兒子旁邊覺得特別幸福」，發文最後還加一個愛心貼圖，不難看出崔佩儀的好心情。

好友伊正開心留言：「太棒了，一家人在一起就是幸福」、況明潔則說：「你真厲害，可以一個人生活那麼久！」對此，崔佩儀則表示：「沒辦法，這只是暫時的」，網友也為崔佩儀感到開心：「光看手牽手依偎在老公身旁就覺得幸福，兒子也貼心，好好享受親密時光」、「看的出來老公最開心」，至於有人質疑愛犬去向，崔佩儀則回應：「好朋友幫我照顧」。

崔佩儀當初不捨和兒子分開，返台時在機場哭得唏哩嘩啦，她還因此被網友狂酸，不過崔佩儀現在的想法已經完全不同，認為男孩子就是要出去闖一闖，表示：「一切隨緣，把自己日子過好最重要」，心態豁達很多。