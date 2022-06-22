黃玠瑋在80年代的舊式道奇貨卡，盡情享受北海岸的風和日麗。（環球音樂提供）

黃玠瑋請大家期待7月29日音樂游牧民族的相聚。（環球音樂提供）

黃玠瑋自3月份專輯發行以來，陸續參與了許多活動，雖然原定於5月底舉辦的「游牧 Nomadland」台北Legacy專場演唱會因疫情延後至7月29日，但黃玠瑋堅定地向歌迷們喊話：「只要大家好好保持健康，絕對能在更好的時機唱歌給大家聽，也像專輯內歌曲所說的，我們終會相聚！希望大家都能保持身心平衡與安定，一起度過這段不容易的時期。」而專場現也正於iNDIEVOX ／ iBon熱賣中。

為了讓耐心等待演唱會到來的歌迷朋友們，可以搶先體會黃玠瑋在音樂裡的多樣面貌，最新MV〈冰山〉於昨晚(6／21)在黃玠瑋Zooey Wonder官方頻道正式上線！MV特邀黃中平導演執導，場景安排至金瓜石公路、南方澳海灘等地進行拍攝，導演團隊除了出動空拍機，更特別商借一台80年代的舊式道奇貨卡，讓黃玠瑋能盡情享受北海岸的風和日麗。黃玠瑋更帶來極少曝光的新歡–電木吉他，加上為了夏季所打造的全新亮色系LOOK，呈現徜徉在大自然中自在彈唱的愜意畫面。

由於正逢梅雨季，拍攝時間還因而改期，當天是雨季間難得的放晴日，黃玠瑋開心直呼：「那陣子唯一的晴天，拍完返家的路上就下雨了，超級幸運！」一整天拍攝下來，黃玠瑋在導演的指導下嘗試了許多不同的動作及角度，為了畫面好看，更躺在車頂擺出不同姿勢，當日最高溫飆破33度，工作人員皆被曬得爆汗通紅，而凌晨天還未亮就開工、幾乎沒有休息的黃玠瑋樂觀幽默表示，「就像是被熱情的太陽融化了冰山的外衣，把真實的我呈現在鏡頭前！」