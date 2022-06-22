美國之前出現數名男性確診後陰莖縮短的案例，讓不少男性很焦慮。一名網友發文表示，他確診解隔離後晨勃消失，嘗試打手槍發現狀態大不如前，讓他非常害怕，不知道是病毒還沒排乾淨，還是真的壞掉了。貼文引起網友熱議，不少苦主大嘆遇到類似的狀況，但也有過來人喊話，別想太多，多運動慢慢就會好了。

一名男網友昨在Dcard上發文說，他今年29歲，在6月6日確診新冠肺炎，期間出現的症狀大概是喉嚨痛、咳嗽與喉嚨有痰，隔離的過程中，他印象中「自己來」沒什麼問題，但解隔離出關以後，他卻驚悚發現「晨勃好像都不見了！」

男網友崩潰地說，懷抱著忐忑的心情嘗試「自己來」，結果發現硬度也不如以前，充血的速度也變慢，沒有持續刺激的話軟得非常快，整體狀況不如確診前，如今染疫已過了2周，不知道是不是陰性後，身體還有殘存的病毒讓身體微微發炎，還沒完全恢復，也不知道大家有沒有類似經驗。

貼文釣出不少苦主，「跟你一樣5月底確診到現在，壞掉了」、「之前就有文章說過了染疫GG會出事，各位男性同胞注意」、「我直接變性冷感，不知道是後遺症還是年紀大了」、「朋友也是隔離期滿出現勃起障礙」、「原來不是只有我有這個困擾」。

不過，也有許多過來人安慰原PO不要想太多，隔離期間被關著多少還是有影響，只要多做運動、深蹲多做一點，後來就會慢慢恢復正常了。而且有時候都是心理作用，看到太多人說會怎樣怎樣，結果就開始過度去想，當然就硬不起來。