台南今天新增4841例本土個案。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

5至11歲兒童第2劑COVID-19疫苗在「台南打疫苗」系統已開放預約。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真))

台南今天新增4841例本土個案，兒童BNT疫苗第2劑今天開打，目前預約僅3成，市長黃偉哲說，接下來要放暑假了，呼籲家有5到11歲兒童已符合可施打第2劑的，趕快預約接種。由於兒童疫苗第2劑接種意願不高，市府有無打算比照鼓勵長者接種祭獎勵？他說，目前沒計畫。

衛生局疾管科長林曉玫說，統計22日到26日，符合4周以上可接種j兒童輝瑞BNT疫苗第2劑人數有2萬172人，6月27日至7月3日符合接種者，也有4萬多人，目前中央也將疫苗配發到地方，但目前預約率僅3成、約6000人左右。

她呼籲，原則上，完整接種疫苗除了避免感染導致急重症之外，最重要的是，接種疫苗，確診後可減少多發性系統發炎症候群達90％以上，鼓勵家長盡快幫孩子預約到就近的醫療院所完成接種。

由於台南之前曾祭出長者打疫苗，就送快篩試劑，帶動長者施打意願，被問到兒童是否有意採取獎勵措施？黃偉哲說，目前為止，市府仍以提供較好的施打環境，態度跟中央一致，以鼓勵的方式，希望家長盡早讓孩子完整接種疫苗，以減少多發性系統發炎症候群的發生。

他說，目前針對兒童接種並沒有特別獎勵措施，相信家長都重視孩子健康，尤其，台南目前打完第1劑的兒童，都沒有嚴重不良反應，拜託家長趕快帶孩子打第2劑，才有完整保護力。