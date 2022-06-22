基隆市長選舉競爭激烈，根據最新民調顯示，目前檯面參選人中以國民黨謝國樑27.8％最高，緊追在後的是民進黨蔡適應25.2％、時代力量陳薇仲4.0％、無黨籍黃希賢1.1％，但有21.1％民眾未表態，未來變數仍大。

民進黨選對會日前徵召立委蔡適應參選基隆市長，將對上國民黨參選人謝國樑、時代力量的陳薇仲、以及無黨籍參選的國民黨前基隆黨部主委黃希賢等人，可說是群雄並起的局面。

國民黨前立委謝國樑家族出身於基隆二信的三功集團，早年留學美國麻省理工學院，2004年以29歲之姿參選立委就以第一高票當選，因外表斯文帥氣，加上任內推動基隆到台北的通勤直達車、修法遏止酒駕、提案加重虐兒刑度等，形象清新。

謝國樑婚後育有聽障兒女兒「小愛」，因此長年默默投身社福公益活動，大眾的印象也從「型男立委」轉化成「慈父暖男」，即便淡出政壇，但知名度與支持度並未減弱。

根據世新大學民調中心最新民調，支持度以謝國樑27.8％最高，其次為蔡適應25.2％、陳薇仲4.0％、黃希賢1.1％。

如果是謝國樑、蔡適應的「藍綠對決」模式，謝國樑同樣以34.8％領先蔡適應32.5％。足證基隆市雖然在民進黨執政8年後具有優勢，但謝國樑的形象以及家族勢力，仍對民進黨造成莫大威脅。

這次民調為世新大學民調中心，於6月20日到21日間，以電話訪問方式，隨機抽樣基隆市20歲以上民眾，有效樣本為1075份，在95％信心水準下，抽樣誤差不超過±3.00％。