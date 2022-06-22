湖口鄉農會25和26日舉辦瓜瓜節，小朋友看到550斤重大南瓜驚喜問能吃嗎？總幹事周星江說，亞歷山大種南瓜，只能觀賞不能吃。（羅浚濱攝）

湖口鄉農會25和26日在好客文創園區舉辦瓜瓜節，縣府秘書長陳季媛（中）與農會人士展示各種瓜類，邀民眾參加。（羅浚濱攝）

新竹縣種植的西瓜、洋香瓜及南瓜，去年疫情未舉辦產業文化活動，今年受梅雨不斷影響減產4到5成，但品質不降，新豐鄉農會22日舉辦西瓜評鑑競賽，25日在池和宮恢復舉辦西瓜節，湖口鄉農會則展出特大南瓜，25和26日在湖口好客文創園區盛大展開瓜瓜節活動！

農民許誠忠種植的西瓜糖度高達14.7度獲得「甜度王」，是第3次拿下這項殊榮，他說種西瓜要墊高西瓜席，隨時注意排水，配合正常施肥，過去也曾獲得綜合第一名。

農友彭慶明以原生種西瓜重達28.023斤奪得「西瓜王」，他說今年雨水太多，求有就好，他加強排水和適度施肥，以原生種西瓜參賽，嫁接西瓜也沒能長這麼大，真的不容易！

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱表示，今年西瓜節活動25日在池和宮前廣場舉辦，屆時有社區表演、西瓜及客家米食品嘗活動，民眾前往並加入社群，即可獲得面膜！

「好大的南瓜！」湖口鄉農會介紹25和和26日在好客文創園區的瓜瓜節活動，小朋友看如此大的南瓜問「可以吃嗎？」總幹事周星江說，這是亞歷山大種南瓜，重550斤，只能觀賞不能吃！

周星江說，瓜瓜節2天活動均可拍巨無霸南瓜，現場市集展售大西瓜、鳳光、甜美人西瓜、哈密瓜、栗子南瓜、苦瓜、小黃瓜、造型玩具南瓜等瓜類產品，讓民眾任意選購，絕對物超所值！

活動會場有火舞、陀螺及雜耍表演，南瓜疊疊樂、不好不要錢的闖關遊戲外，還有南瓜變裝秀，限定12歲以下孩童參加，拿冠軍的小朋友能獲得5千元獎金，亞軍和殿軍各有2千元和1千元，歡迎家長帶小朋友發揮創意參賽拿獎金！