副市長沈慧虹（右）今天特別與交通處長倪茂榮前往了解占梅路車流狀況。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市關埔地區住宅密集，主要道路慈雲路 又是竹科上下班的重要道路，其中，占梅路等被畫為單行道，造成住戶「回家好難」，經市議員鄭美娟質詢與反映，市府評估後從善如流，近期改為雙向道，計可縮短住戶返家交通時間5至8分鐘，更減少慈雲路車流。

鄭美娟指出，占梅路過去開設時本是規畫雙向道，在2019年4月公告改為單向道後，讓當時尚未入住竹科悅揚的住戶群組討論相當熱絡，根據竹科悅揚社區統計，光是從埔頂一路進出的汽機車，1天就達近1300輛，車流量大外，也顯示將占梅路畫為單向道是不符合現況需求。

隨著附近大型社區建案完工及住戶入住，住戶就陸續陳情指出，因占梅路是單行道，居民們回家都得先繞行慈雲路再轉入埔頂一路，不僅增加慈雲路流量的負荷，更造成住戶車輛常塞在慈雲路的車陣中回不了家，讓住戶苦不堪言。

針對此問題她2年前就向市府反映並在議會質詢，屢次要求交通處應把占梅路改回雙向道，不要讓住戶繞遠路，近日市府交通處針對關埔地區的交通現狀說明與改善對策時，交通處也終於做出回應，同意畫回雙向道，以利附近住戶進出。

占梅路在本月16日改為雙向道路，副市長沈慧虹昨天特別與交通處長倪茂榮前往了解車流情形，沈慧虹表示，慈雲路每日上午尖峰車流每小時有超過4400輛汽車，埔頂一路沿線住戶有超過1000戶，道路使用度非常高，此次將占梅路重新檢討配置，將2車道變為3車道、雙向通行，車流動線已順暢，住戶返家交通時間可減短5至8分鐘，更減少慈雲路車流。