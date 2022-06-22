KPMG安侯建業22日舉辦2022KPMG第二季讀書會，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示，下半年全球經濟復甦步調，充斥著高度不確定性。

吳孟道認為，疫情衝擊還沒真正遠去，俄烏戰爭又來攪局，全球供應鏈持續吃緊下，通膨問題愈燒愈旺。以美國5月CPI上升到40年新高的8.6％，歐元區CPI年增率也有8.1％改寫歷史新高。

幾乎失控的通膨走勢，逼使美國聯準會在6月利率決策會議，不得不自打嘴巴，一次升息3碼。而歐洲央行也一改過往好整以暇姿態，決定加快緊縮貨幣腳步，從7月開始結束購債並升息1碼。

受制於通膨，市場資金環境已從過去極度寬鬆轉為加速緊縮。而資金環境的丕變，不僅加劇全球金融市場動盪，也讓下半年全球經濟復甦步調，充斥著高度不確定性。吳孟道也表示，中國大陸堅持動態清零的防疫作法，除加深自身經濟下行風險外，也進一步推高全球經濟復甦的不確定性。

吳孟道認為，台商要降低外在經濟環境衝擊，首先應加快數位化步調以因應疫後新常態、做好存貨管理來回應通膨壓力、加快市場多元化布局並建立正確規避匯率風險態度、有效降低地緣政治與匯率波動風險等。

除了全球經濟議題備受關注外，2022年從世界經濟論壇（WEF）到氣候變遷委員會（IPCC）皆強調氣候變遷綠天鵝逆襲。KPMG安侯永續發展顧問公司副總經理狄佳瑩表示，企業面對淨零趨勢下須掌握的新五力分析：貿易力、獲利力、業務力、風控力與資本力，協助企業在低碳轉型趨勢下提早布局自身未來競爭力。