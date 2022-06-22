根據市調機構集邦科技調查指出，在設備交期延長前，預估2022年及2023年全球晶圓代工12吋約當晶圓產能年增率分別為13％及10％，由於半導體設備再度面臨交期延長至18～30個月不等的困境，而晶圓代工廠整體擴產計畫遞延約2～9個月不等，預計將使2023年度產能年增率降至8％。

集邦表示，目前觀察半導體設備遞延事件對2022年擴產計畫影響相對輕微，主要衝擊將發生在2023年，包含台積電、聯電、力積電、世界、中芯國際、格芯（GlobalFoundries）等業者將受影響，範圍涵蓋成熟及先進製程，整體擴產計畫遞延約2～9個月不等，預計將使2023年度產能年增率降至8％。

集邦指出，半導體設備交期於疫前約莫是3～6個月，2020年起因疫情導致各國實施嚴格的邊境管制阻斷物流，但同一時期IDM廠和晶圓代工廠受惠終端強勁需求而積極進行擴產，交期被迫延長至12～18個月。

時至2022年，受俄烏戰爭、物流阻塞、半導體工控晶片製程產能不足影響，原物料及晶片短缺衝擊半導體設備生產，撇除每年固定產量的EUV微影設備，其餘機台交期再度延長至18～30個月不等，其中以DUV微影設備缺貨情況最為嚴重，其次為CVD／PVD沉積及蝕刻等。

觀察2022年下半年至2023年，高通膨壓力使得全球消費性需求恐持續面臨下修，然而從供給端觀察，晶圓代工擴產進程受到設備交期遞延、建廠工程延宕等因素影響而推遲，造成2023年全球晶圓代工產能年增率已收斂至8％。