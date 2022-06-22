資誠（PwC）指出，台商若符合美國稅籍者，應特別留意報稅細節，避免遭到美國稅局來函要求補件。

當美國納稅義務人收到國稅局來函，通常意味著冗長的補件程序。由於美國納稅人眾多，美國稅局並不會一一發出核定通知給遍布全球的美籍公司與個人，只有在案件被抽查時，或是一些特殊的情況才會收到稅局的補充說明信件。如何避免意外的驚喜，也常成為大家關心的重點。美國稅局在2022年度稽徵計畫特別列出幾點容易觸發稽核的事項。

不同於過去的實體貨幣，加密貨幣（比特幣或以太幣等）和其他虛擬貨幣因其去中心化的特徵，缺乏相關法規及政府的控制而日漸受到大眾的注目。在2021年，美國政府新修了《基礎建設投資和就業法》以完善政府要求申報數位資產的適法性。也因應新興的加密貨幣，美國稅局特別開發了數據分析和AI來追蹤其申報的合規性。加密貨幣在稅法中被視為財產，須以類似於股票或不動產的方式課徵財產交易所得稅。

在新冠疫情下，美國《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全（CARES）》法案使得2018至2020年度產生的虧損可以往前抵扣五年。受疫情影響的企業或是自營商可以從國稅局退回之前繳納的稅款，其退稅金額的計算成為國稅局檢視的重點。

美國國稅局表示，個人年收入超過20萬美元者，將會增加查核的機率，因為高所得者較具備避稅誘因，尤其是習慣以整數方式填寫稅表者，稅局更容易進一步詢問。

此外，2021年度子女稅額抵減總額的一半已先按月預付給符合資格的納稅人，納稅人將在提交2021年納稅申報表時僅能申請剩下的另一半。美國國稅局在其2022年度稽徵計畫中特別提到將確保子女稅額抵減預付款及後續稅表上的呈現是準確的，並且只付給符合資格的納稅人。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人建議，美國個人稅相對於許多國家的稅務議題更為繁雜，報稅不是「有報」就好，還有許多眉角需注意。

為避免美國稅局來函的困擾，蘇宥人建議可全面檢視其稅務申報的情形，以避免觸發常見的稽核事項，若有急需和美國國稅局溝通等複雜情況，亦可委託美國稅領域專業人士協助處理，避免潛在經濟損失。