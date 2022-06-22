今年夏天，國立台灣藝術教育館企畫的主題展「夢境漫遊：繪本藝術」展，邀請來自台灣、日本、法國與美國等繪本創作者和精采的圖像作品共同參與，藉由科技互動、影像、聲音與視覺，帶你走入繪本的新世界，並感受它的奇幻與奧妙！

台灣藝術教育館今年選擇題材多樣的繪本藝術為年度主題，透過國外經典與台灣原創繪本，打造11個繪本故事屋，藉由故事場景的立體化，猶如愛麗絲夢遊仙境的愛麗絲，跟著3月兔跳進未知的領域，穿梭一本本精彩的繪本場景，激發孩子的想像。

本次展覽依作品內涵分成「晚安屋」、「夢境房」二大展區，展出內容包括入選義大利波隆那插畫展的張筱琦《哪邊是哪邊》，作品透過無限鏡的穿透空間，讓大家一窺繪本的無限創意。

此外，國際安徒生大獎得主湯米．溫格爾的傳世經典繪本《三個強盜》，用孩子純真的想像，擦拭大人久被蒙塵的良善之心；選入「本世紀具有影響力的經典書籍」《月亮晚安》，透過柔聲朗讀，聲控「晚安屋」燈光，帶孩子進入夢境的國度；經典繪本《校外教學到月球》，約翰．海爾以寂靜的太空為發想，紀念阿波羅11號登月50周年。

這次展覽自自6月28日至9月25日止，於第1及第2展覽廳展出，活動相關訊息可至台灣藝術教育館全球資訊網查詢。另6月30日(星期四)下午2時，台灣藝術教育館將於南海書院第1展覽廳舉行開幕儀式，有興趣的民眾可前來共享此藝術盛宴！