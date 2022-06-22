全台疫情趨緩，台北捷運每日有高達200萬人次搭乘，為分流旅客人潮，北捷前年在台北捷運GO APP首創「車廂擁擠度」燈號，去年接力推出「路線擁擠度」查詢，透過綠、黃、橘、紅4種燈號讓候車旅客掌握擁擠狀況，目前全線除了已開通的板南線、文湖線外，即起淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線也可查。

北捷利用人流資訊管理專家系統MetroTIMES技術，推出車廂、路線擁擠度查詢，會依旅客人數區分成「舒適（綠色）」、「普通（黃色）」、「略多（橘色）」及「人多（紅色）」，除了透過捷運電視顯示，若下載「台北捷運GO」手機APP，也可掌握下一班列車各車廂的人潮狀況，宛如北捷「即時路況」查詢。

目前捷運板南線、文湖線已分別在2020、2021年推出相關擁擠度告知功能，北捷下午再舉辦「智慧運載 創新運行」活動，宣布淡水信義線、松山新店線及中和新蘆線也享有這項服務，所有旅客都能提前掌握下一班列車個車廂的人潮狀況，藉此分散車廂人潮，環狀線則要再評估設備裝設可能性。

此外，北捷今年初再將資訊視覺化製成光條與小捷客動畫，率先在捷運龍山寺月台試辦「導引光條」及動態「小捷客」導引系統，如今忠孝復興站月台也加入行列，裝設導引光條、小捷客系統，導引光條共分綠、黃、橘、紅等不同顏色光條，旅客抬頭即可了解車廂內人潮狀況。月台看板上的小捷客會引導旅客往頭尾車廂移動，尖峰時段小捷客也會配合燈號呈現紅、橘、黃、綠顏色變化。