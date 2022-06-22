4度PGA大賽冠軍柯普卡（Brooks Koepka）叛逃至LIV聯盟，將參加下周在美國奧瑞岡州舉行的賽事。柯普卡是美國人，也是當過球王的人，另一位前球王達斯汀強森（Dustin Johnson）是他的老友，也是首批PGA叛將。柯普卡打完本屆美國公開賽才離開，最終以+12桿排名第55。

《今日美國》專欄形容柯普卡「在他的床上發現一顆馬頭」，這源自電影《教父》裡的知名鏡頭，老教父利用武力威嚇對方就範，其中「我要給他一個無法拒絕的提議」這句對白入選美國電影學會百大電影台詞的第2名。

柯普卡在今年美網比賽期間對於LIV的問題很低調，LIV出多少錢來挖角他，外界還不清楚，不過參考達斯汀強森的價碼可能也接近上億美元。柯普卡生涯PGA總獎金累積3798萬美元，老虎伍茲（Tiger Woods）為1.21億美元。現在只要柯普卡願意前往LIV，他就可以獲得接近於伍茲生涯總獎金的豐厚報酬，確實是難以抵擋的誘惑。

該專欄批評「柯普卡只是在羞辱他自己，他現在既不是高球選手也不是運動員，他只是一個與過氣選手、無名菜鳥同台打球的娛樂藝人。」然而跳槽LIV的選手愈來愈多，除了目前世界排名第19的柯普卡，還有排名第20的墨西哥安瑟（Abraham Ancer），柯普卡的弟弟卻斯（Chase Koepka）也在LIV。今年LIV還有7場賽事，其中5場在美國舉行。