又有藥品下架回收！食藥署今公布，降血壓藥「”瑪科隆＂利舒壓錠0.5毫克」，因主成分低於90％，已生產的2批、98萬顆藥品需下架回收。該款藥品為處方藥，因同成分、同劑量、同劑型產品計有6張許可證，民眾不至於無藥可用，若持有問題批號產品，應儘速回診諮詢醫師，討論換藥。

「”瑪科隆＂利舒壓錠0.5毫克」計有2批號需回收，分別為A1Y65及U3Y96。這款處方藥的主成分為Metolazone，適應症為高血壓，主成分合格範圍為90～110％，但衛生單位查訪發現，A1Y65主成分僅80％，低於90％下限，而U3Y96則趨近下限，只剩下91.5％。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，「”瑪科隆＂利舒壓錠0.5毫克」每批生產量為49萬顆，2批合計98萬顆，2021年健保年度申報量共181萬顆。目前市面上同成分、同劑量、同劑型藥品許可證合計有6張，雖然這張有2批需要回收，但其他批號仍可繼續使用，民眾不必擔心無藥可用。她提醒民眾，若持有這2批問題產品，應諮詢醫師討論換藥。

針對此案，食藥署將要求業者進行調查，了解產品為何還沒到效期，主成份含量就不足，業者必須在7月中以前提出檢討報告，並在8月9日以前回收完畢。若業者未在時限內回收，可依《藥事法》第91條，處以新台幣20～500萬元罰鍰。