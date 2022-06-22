疫情逐漸趨緩，台北市自7月1日起，居家照護關懷中心的任務將退場，回歸到健康服務中心，北市副市長蔡炳坤表示，當時疫情突然衝上來，北市單日確診達到上萬人，人數實在太多，緊急因應時，成立各區關懷中心。北市衛生局表示，退場後關懷中心將回歸十二區健康服務中心，以家戶為單位，結合醫療機構提供確診者、居家隔離者關懷、轉介及追蹤等生活照護及醫療諮詢服務。

蔡炳坤說，疫情趨緩確診人數慢慢降下來，一開始的政策包含居家隔離都要關懷，現在基本上居隔人數也比較少，居隔改成「0＋7」，隨著需求慢慢降下來之後，6月30日起，整個關懷任務就回到健康服務中心。

蔡炳坤說，關懷中心退場後，人力上也不會一次退場，還是會因應需求，但會把原本從各局處借調和支援的人力慢慢的回歸原單位，然後招募的臨時人員會繼續留著， 依健康服務中心需求調配人力。

至於專責防疫旅館的部分，也將陸續退場，蔡炳坤說，當時疫情因應需求，很多人需要住到專責旅館去，現在慢慢放寬，可以在家隔離，所以專責旅館需求也慢慢往下降。

蔡炳坤表示，本來就要採取因應措施，因為旅館如果空在那邊也不對，每天都統計整個旅館供需，有些旅館完成任務就退場，專責旅館不是防疫旅館，必須是收治輕症的確診者，或在家中無法有獨立空間的確診者，目前為止，隨著需求慢慢退場。

北市衛生局表示，去年加強型防疫旅館共計8家（不含檢疫所），徵用房間數1314間，今年加強型防疫旅館共計5家，徵用房間數910間，預計7月26日前5家加強型防疫旅館將退場完畢。