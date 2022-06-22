為維護市容，台北市政府針對「台北市競選廣告物管理自治條例」提案修法，限定選委會公告候選人號次後才能張貼競選廣告於指定公布欄。北市議會法規會今審查時發現，如此一來市長選舉約15天前、議員約選前10天才能貼廣告宣傳，議員批「嚴格到恐怖」， 因此，修法為通知候選人號次抽籤前可設廣告，讓候選人約有6周可以宣傳。

有關競選廣告定義，參選人姓名或政黨名稱、參選人或政黨圖像、參選人或政黨號次、選項目或活動名稱，競選標語或標記，5項須達到3項以上；而實際上不少參選人廣告都「露2點」規避規範，俗稱「3點不露」原則。

草案規範，競選廣告物限於建管處公告的選舉公布欄、政黨辦公室、參選人競選辦事處及車輛設置，選舉委員會公告政黨號次及候選人姓名號次，意即約投票日前28天至5天不等才可設置，未按照規範可罰1萬到5萬。

議員王浩表示，已經限制大家掛看板，如法國只有公家幾關布告欄可設置，如果有所謂的公告欄，建議除了區公所，連區公所下轄的各個里的看板都要納入，總要給新人候選人一個機會，民主政治是各種不同經濟能力人都可有機會。

建管處長劉美秀指出，12區公所一定會設置公布欄，若以區公所範圍有點小，也有考慮區民活動中心。

議員秦慧珠質疑，有去看過區公所嗎？松山區公所是最小的，哪裡可以做？議員選舉2、30個人登記，加上里長200多人登記，加起來超過300個候選人，公布欄要放哪裡？根本沒有想過這問題，根本不務實，坐在辦公室亂想、亂寫。劉美秀說，會設在室外，路口牆面會設置臨時看板，每個候選人30乘以42公分，室內或室外依照區公所的條件設置。

議員王鴻薇說，建管處可能想學習日本的方式，但抄也是「抄半套」，法案通過後也是很可笑，北市約只有選舉1個月前能張貼，日本雖比較嚴格，但可在選前6個月宣傳，現在是為了新人、沒有錢做商業廣告的人能夠公平地曝光，結果也只有1個月時間。

王鴻薇表示，這1個月之前商業廣告已經做滿天，現在大安文山起碼2000面大大小小的廣告，有大安文山的朋友說「看了都快吐了」，有能力的人甚至做到200、300面，對新人來說，就算放在區公所外面1個月也不夠，訂這個法是要幹嘛？變成一個笑話，外面掛的滿天滿地，對某些候選人來說，連一根毛都沒有，掛公布欄的意義在哪？

對於公告候選人名單及號次時間，北市選委會副總幹事余淑𡝮說明，市長選舉為選前15天的前1天，以今年來說是11月10日公告，議員則是為選舉前10天，11月15日公告，里長則是5天前。

王浩認為，應該在登記時就允許候選人張貼廣告，不然議員剩10天、里長剩5天，乾脆不要給他們廣告時間，應該登記之後就給他機會，要等到抽號次「嚴格到恐怖」，應該讓他們將貼廣告，再去補號次，增加曝光。但秦慧珠提醒，候選人資格需要審查。

余淑𡝮指出，今年10月21日號次抽籤市長、議員、里長，約在10月14日將候選人資格審定完成，並通知符合資格者抽籤。王浩認為，若改為通知號次抽籤前，大約距離選舉投票日超過6周，相較原本的10天合理許多。

法規會最後決議修正，建管處應於選舉委員會通知政黨及候選人號次抽籤前，設置選舉公布欄並公告，公布欄應設置於戶外為原則，公布欄的設置及管理辦法，由市府另定，候選人約有6周可以宣傳。其餘法條待下次審查修訂。