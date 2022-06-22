「娃娃」翁雨澄日前控訴遭AV導演圤智雨潛規則，今（22日）稍早在臉書公開一段7分鐘的錄音檔，怒嗆對方「到底是誰想睡誰？」未料卻遭圤智雨曬出對話紀錄打臉，直接爆料「真心覺得跟妳約炮的藝人都要小心」。

女優娃娃（翁雨澄）公開長達7分鐘的錄音檔，揭發圤智雨表明要和她一夜情，不禁怒嗆：「到底是誰想睡誰？」更透露對方吹噓曾跟捧紅的女星睡過覺，似乎暗示自己若答應就能成名，這讓圤智雨直言娃娃（翁雨澄）亂了陣腳自打臉，接著曬出對話紀錄釐清時間線，他表示若如錄音檔內容所言，去年2021/12月潛規則就成立，為何4個月後娃娃還願意主動敲他？甚至親暱的稱呼他，還自掏腰包15萬，希望圤智雨能將「台灣第一女優」的風向轉向自己，接著反嗆：「就想問妳要讓我打臉幾次」。

圤智雨曬對話紀錄打臉女優娃娃，加碼爆料約砲某歌手。(戲引子 圤智雨臉書)

圤智雨更加碼爆料：「真心覺得跟妳約炮的藝人都要小心，因爲妳會把藝人的對話截圖或錄音，然後包裝成潛規則，如同黃o志就要小心了，跟妳約炮的截圖妳還傳給我咧，209號房對吧，對話截圖我有給記者了，其他台的要截圖也可以敲我喔」，強調花點邏輯理一理時間線，就知道真正有問題的是誰了。

有「H版李毓芬」封號的波神網紅陳香菱(Mandi)，日前也在IG限動揭發圤智雨：「超級心術不正的一個人，多年前說要簽我，說他怎樣弄雪碧負面新聞，有說雪碧是他一手捧紅，後來沒打算跟他合作，他開始弄我的負面新聞，之後簽了阿澎後，又弄了阿澎的負面新聞」，怒批圤智雨是個「毀人為樂趣的一個人」，強調過去很多人被他弄但都選擇隱忍。