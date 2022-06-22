1名年輕辣媽在《爆系知識家》寫下，因為連下好幾天的大雨，日前她發現寶寶的手推車竟發霉了，便異想天開拿除霉產品噴在推車上，將黑色推車直接染成橘色，發文詢問網友們該如何是好，不知道染色的推車會不會對寶寶身體有害，貼文一出，引起網友熱烈討論：「很好看欸！愛馬仕嬰兒車」、「清洗乾淨後對人體無害」。

原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，平常帶寶寶出門用的推車她都放在後車廂，由於日前連下好幾日的大雨，導致她拿出來用的時候，推車直接發霉，她異想天開地將除霉產品噴在推車上，怎料推車竟從白色，瞬間被染成橘色，讓她欲哭無淚喊：「誰知道黴菌是去除了啦」。原PO表示為人母親，不知道變色的推車會不會對造成寶寶身體的危害，發文詢問網友們的見解。

文章曝光後，網友們紛紛爆笑留言：「很好看欸！愛馬仕色嬰兒車！好潮喔」、「萬聖節特仕版」、「這配色意外的好看耶」、「本來黑色的很低調，現在變成街上最靚的仔」、「有沒有可能，原本是橘色，黑色都是發霉的」、「再裝個惡魔小翅膀 帥呆了」、「獨一無二的推車，媽媽噴的滿好看的耶」「好看，好想要」。

而網友也替原PO解惑，「因為亞麻棉表面的塗層跟染色劑受次氯酸氧化，只要清洗乾淨後對人體無害」、「還是要再洗過，要不然皮膚接觸到容易引起過敏，如果曝曬後還是會有吸入的問題」、「記得用水沖洗乾淨就沒關係了，不要殘留除霉劑在布上」。