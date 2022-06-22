魏如昀客串演出。（八大提供）

曾沛慈在劇中因情傷落淚。（八大提供）

曾沛慈昔日在歌唱選秀節目《超級星光大道》一起參賽的戰友魏如昀，客串演出戲劇《親愛的亞當》，飾演她的閨密。戲裡戲外都有好交情的2人，魏如昀笑說能一起合作很開心，但又有一點尷尬，「因為畢竟是演戲，但我們又真的是好朋友，所以覺得在講台詞的時候，就會有點很想笑出來的感覺。」

難得和魏如昀同台不是唱歌而是演戲，曾沛慈透露當知道是由魏如昀來演戲裡的好友時，第一時間忍不住拍掌大笑，直呼劇組真的很會找，「拍攝前有點緊張，怕跟如昀演，會不會控制不好，呈現出私下的樣子，不夠有角色樣態。」但她多慮了，2人都非常專業，拍戲過程沒有這方面的問題，一旦投入工作就很理性的曾沛慈說：「真正演出的時候，我們就是去感受對方丟出來的情緒，就非常好演，超感謝她。」

曾沛慈在戲裡被心儀的胡宇威冷漠對待，只能暗自落淚療傷，現實生活中幸福滿滿的她則力勸失戀的人：「失去不一定是壞事，是一次更認識自己的機會，雖然過程很痛，但走完就會覺得自己進階了！」曾沛慈覺得好好認真活著，失戀痛完就好了，她也幽默自嘲：「但我失戀都不會瘦，覺得很可惜！」