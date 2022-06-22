國民黨台南市黨部決議徵召資深媒體人姚正玉出征，今天開記者會宣布。（張毓翎攝）

台南市議員第1選區應選6席，包含1席婦女保障名額，國民黨台南市黨部決議徵召資深媒體人姚正玉出征，目前同選區的女性競爭對手為民進黨提名的現任市議員沈家鳳。姚說，距離年底選舉剩5個月，會盡全力爭取選民認同。

台南市議員第1選區（大新營區），選區範圍包含新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山等6區。觀察本屆市議員選舉，民進黨提名4人、總得票率47.7％；國民黨提名2人、總得票率37.2％，依照各政黨總得票率結果，國民黨認為還有1席提名空間，因此決定推派1名女性參選人爭取婦女保障名額。

姚正玉今天在台南市長參選人謝龍介、市黨部主委林進旺等人力挺下，正式宣布參選第1選區，她表示，母親是白河人、大新營是她的家鄉，對地方有親情連結，看著大新營區，因台南縣市合併後，邊緣化問題加遽，她希望為溪北的鄉親爭取更大福祉。

姚正玉強調，新營是溪北的引擎，整個溪北要帶動，新營非常重要，但行政效率或重大建設方面，目前大家不是很滿意，認為縣市合併後，為什麼沒有比以前更好，反而比更令人擔心，所以希望用過去監督市政的經驗，在議會直接監督市政、為民服務。

謝龍介稱讚，姚正玉有豐富媒體經驗，「會寫、會衝、會拚」，文武雙全，期待她的表現。林進旺也提到，徵召姚正玉之前，請教地方父老，他們都很贊同，市黨部也多次遊說姚投入第1選區選舉，相信一定能為國民黨在第1選區再拿下1席。