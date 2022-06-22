有些人一遇到挫折就抱怨連連，覺得生活不順遂，但也有人總是積極面對、解決困境，從來不會抱怨。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬狗、猴、馬的人做事認真，遇到再大的困難都不會怨天尤人，喜歡靠自己的能力來改變命運。

1、生肖狗

生肖屬狗的人做事非常認真，就算遇到困難也會積極面對，從來都不喜歡怨天尤人，因此在事業上很快就能有所成就；只不過屬狗的人對於感情比較淡然，若是沒有遇到讓自己心動的人，就會選擇寧缺勿濫，即使單身也非常快樂，活得十分自在。

2、生肖猴

生肖屬猴的人做事謹慎認真，尤其是在職場中，只要主管交代的工作都會有效率地完成，就算中途遇到瓶頸也不會抱怨，而是自己想辦法克服，因此事業發展通常較為順利；對於感情，屬猴的人也屬於不強求的類型，如果找不到值得相伴一生的人，單身也無所謂。

3、生肖馬

生肖屬馬的人很清楚自己想要的目標，為了達成他們不怕苦也不怕累，遇到困難的時候不會怨天尤人，而是積極地面對；在感情方面，屬馬的人也非常清醒，如果遇不到對的對象，單身也可以很快樂，他們從來不會為愛委曲求全，更加不會在愛情中迷失自己。