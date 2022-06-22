藝人張兆志（George）和許允樂在2017年登記結婚，成為人夫後鮮少現身螢光幕前，較多是透過社群與直播跟粉絲互動，甚至化身「喬治先生」在線上幫網友們解決感情上的疑難雜症，頗受到信任，而先前髮量偏少的他，坦率公開兩度接受植髮，如今術後半年過去，張兆志也開心曬新造型，被讚效果超好，極度回春。

張兆志無論外型或是個性，都相當有個人風格，已經48歲的他，如今穿搭走知性紳士風，髮量雖較稀疏，但平時還是打扮得非常有型，他經常跟小13歲嬌妻許允樂一起甜蜜同框，原本看上去就滿匹配，植髮後更是大大加分。

張兆志植髮半年過去，如今已有濃密髮量，開心去剪髮造型並自拍。(取材自張兆志 喬志先生臉書)

張兆志近日在臉書上分享了自拍照，開心展現新造型，透露其實自25歲開始，他就都是自己剪頭髮，如今已經48歲，算算給別人進髮型沙龍給設計師處理頭髮，大概就3次左右，第4次就是植髮過了半年後的現在，連忙拍照紀念，直呼「好喜歡這樣的自己，看著鏡子笑了好久」。

張兆志多年來受髮量稀疏所苦，因此下定決心接受了2次植髮。(中時資料照片)

當初張兆志是因受到雄性賀爾蒙和壓力影響，導致頭髮稀疏，因此下定決心接受植髮，第一次取了1790根來植在前額，解決M字禿問題，第二次又從後腦勺取7014根，來徹底增加整體髮量，兩回取了超過8千根，他也曾跟醫師一起拍影片，秀出後腦杓滿布血色小洞的照片，畫面頗驚人，而這一切有了代價，如今讓頭髮生長了大半年，自拍照中的張兆志頭髮濃密，跟過去相差甚大，非常回春，被網友盛讚「看起來有年輕10歲喔！」、「年輕起來了」、「真的好看」。