《在車上》三浦透子。（Netflix提供）

日本名導濱口竜介執導《在車上》，不但於日本累積突破10億日圓（約2.2億台幣）票房，發行至今已斬獲日本海內外超過80多座獎項，其中更包含第74屆坎城影展最佳劇本獎、第79屆金球獎最佳外語片，以及第94屆奧斯卡金像獎最佳影片最佳國際影片等殊榮。該片將於下月22日在Netflix上線。

導演濱口竜介曾在獲得奧斯卡獎後的返國記者會上表示，當初其實沒想到自己的作品會「逆轉勝」賣到這個數字， 從一開始小規模上映，到如今擁有這様的成績，都是託了大家的福。濱口竜介還透露在發表完得獎感言時其實很後悔，本來想說若用日語發言，就得透過翻譯老師讓大家等於要聽兩遍的話，所以想直接用英語表達，原本還打算用日語多講幾句，但因為大聲說出「Thank you！」之後現場就放起了音樂，讓他來不及對工作人員以及改編的原著作家村上春樹表示感謝。濱口導演還逗趣地表示：「如果下次還有機會的話，我會記取教訓的！」

女主角三浦透子在片中飾演男主角西島秀俊的代駕司機，也憑該片獲得日本許多電影獎項的肯定，日前三浦透子在日本電影影評人大獎上榮獲「最佳女配角獎」，得到此獎時已是《在車上》獲得奧斯卡獎之後的事，三浦透子對於在演出這部電影後的變化坦然表示其實還是和往常一樣，電影裡的她是因為駕駛技術嫻熟才被西島秀俊錄用，她對此俏皮透露自己是為了拍攝才去考駕照的，儘管在拍攝過程中展現帥氣的駕駛樣貌，但在現實生活中其實沒什麼在開車。

此外，包括因劇情改編自真實事件影射日本政壇的黑暗面，並赤裸反應出日本社會問題而備受注目的影集《新聞記者》，由米倉涼子、綾野剛、橫濱流星主演；描述名導北野武年輕貧窮時期與喜劇演員深見千三郎在日本喜劇重鎮淺草發跡故事的《淺草小子》，由坎城影帝柳樂優彌主演，和撼動日本影視的一眾鉅匠經典代表作品《無人知曉的夏日清晨》、《我的意外爸爸》、《橫山家之味》、《你的名字》、影集版／電影版《新聞記者》、《家族極道物語》、《淺草小子》都在Netflix看的到。