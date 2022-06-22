疫情趨緩加上國旅補助，台東7月份訂房率明顯增加。（蔡旻妤攝）

疫情趨緩加上國旅補助，台東7月份旅宿訂房率達6成以上，明顯增加。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，往年同期皆達9成，仍有進步空間。因熱氣球主場在鹿野鄉，因此縱谷及市區旅宿成為遊客首選，知本地區因主推溫泉，溫泉觀光發展協會理事長黃慶安表示，目前訂房率約3成，待國旅補助上路後，預計帶動觀光人潮。

潘貴蘭表示，距離台東熱氣球嘉年華開幕倒數12天，目前全台東民宿、飯店7月訂房率約7成，她坦言，往年這時候都至少達9成甚至早就客滿，目前還有3成進步空間，呼籲民眾若想到台東看熱氣球把握機會訂房。

凱旋星光酒店副理陳澧文指出，因應旅遊補助提前上路，目前訂房率6成，比起去年來說有提升，「政府公布補助後，確實刺激訂房率成長」。

台東年度盛事國際熱氣球嘉年華即將在7月2日登場，每年總是吸引大批遊客前往朝聖，旅宿業者皆期盼活動能帶動商機。

熱氣球活動雖輪流在成功鎮三仙台、池上鄉大坡池、知本溫泉區、太麻里曙光園區及台東縣立體育場陸續登場，但主場仍在鹿野鄉，這也讓台東縣住宿呈現兩極化，目前以台東市區及縱谷地區住房率較高，近期有望再增加。

因暑假炎熱，主打溫泉的知本地區訂房率約3成。黃慶安表示，往年暑假知本地區的訂房率不會特別高，畢竟是泡湯的地方，天氣炎熱，泡湯的人口也比較少，相信國旅補助7月15日上路後將會帶動觀光人潮。

黃慶安說，配合交通部觀光局國旅補助政策，知本高野飯店推出0元住宿專案，遊客只要出示身分證登錄，即可不用再付其他費用入住，但不含早餐；針對台東鄉親，再加碼贈送1張台東富野渡假酒店宵夜券。而知本地區聯合優惠方案已規畫中，詳細內容近期公布。