東管處舉辦「月光·海音樂會」21日晚間登場，吸引大量民眾熱情參與。（東管處提供）

東部海岸國家風景區管理處首場「月光·海音樂會」昨天晚上登場，雖然是在平日辦理，仍吸引約3500人在夏夜晚風中享受浪漫的音樂饗宴，東管處表示，7月的月光海音樂會將在14、15日舉行，其中15日為售票場，提醒粉絲們排好行程、訂房、訂票，來東海岸疫後一起搖滾。

因疫情關係，東管處去年僅辦理1場線上「月光·海音樂會」，今年首場昨晚由在地Amis旮亙樂團的表演揭開序幕後，「WeArt表演藝術平台」以金曲、金音雙主唱歌聲搭配行為表演藝術震撼全場觀眾；接著由金曲獎客語歌手米莎與戇仔以輕快的客語歌謠帶來清新饗宴；壓軸由金曲歌后以莉.高露用溫暖深邃嗓音演唱多首膾炙人口的歌曲，為音樂會掀起高潮。

東管處表示，昨晚上的「月光·海音樂會」，雖然是在平日辦理，仍陸續吸引約3500人參與，雖然當晚沒看到月光海，但因適逢夏至，也與都蘭觀星社合作辦理觀星活動，大家坐在草皮上聽音樂、聽海風、數星星，度過浪漫的夜晚。

東管處指出，接下來7月場次的月光海音樂會，分別於7月14日邀請排灣族歌手桑梅絹、花蓮水璉部落檳榔兄弟、精靈幻舞舞團，以及圖騰樂團擔綱演出。而7月15日場次為售票場，重量級卡司包括老王樂隊、漂流出口、家家、萬芳及潘越雲。歌迷鐵粉們可利用ibon系統於網站或7-ELEVEN購票。

另外，東管處也在昨天下午宣布「2022東海岸大地藝術節」正式啟動，觀光局張錫聰表示，今年策展主題「群山之島.眾島之洋」，凸顯台灣海洋島國的現狀，以及疫後觀光綠色旅遊趨勢。