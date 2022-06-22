美國通膨數據創近40年新高，為了對抗通膨，聯準會(Fed)採取激進升息，整體升息力道較先前市場預估來得大，市場悲觀情緒也持續。升息加速的結果，市場認為美經濟硬著陸風險升高，儘管美國總統拜登和財政部長葉倫近期表示美國經濟衰退並非不可避免，但是隨著經濟成長明顯放緩的跡象將越來越明顯，美國經濟陷入衰退的機率正在升高，美股也呈現弱勢。

對於後續的美股表現，要先觀察周K線級別能否出現「日出」訊號(當周高點越過前一周高點，同時收盤確認)，美股要有周級別的日出訊號，並且能連續攻擊，如此國際股市才可望迎來較明顯的反攻，而當中的關鍵在於出現「通膨放緩」的跡象。

這一波美股牽動台股明顯，由於美股走弱，台股隨之走跌。多次提到股價波動是市場參與者的交易結果，通常價格運行的最終方向會與公司派、主力大戶、中實戶、法人代操等這些大咖參與者的利益呈現同向。只是當前市場由於融資持續減少，等於一部分使用融資的參與者早已離場，或是今年以來進場並不積極，於是行情就變成公司派、主力大戶、中實戶、法人代操等仍然留在市場上的參與者進行存量博弈。

一旦行情向上拉抬拉不動，不如先行向下打壓，待落底後再行買回或是買進屆時轉強的股票，這就造成近日部分漲幅較大的股票或是先前撐在腰部的股票出現回檔，震盪幅度加劇，最明顯的就是貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海，隨著融資跟法人離場，股價頻頻探底。

目前在大盤反覆測底之際，盤面暫以個股表現為先。先前提到近2個月進入全球生技展密集舉辦的期間，生技股緩步加溫，值得留意。如今，生技股果然成為資金進駐的新方向，隨著藥華藥創高，如合一、健喬、益得、智擎等新藥股本波持續走強，而CDMO(專業醫藥委託開發暨生產製造)已成全球生技製藥業的趨勢，如保瑞、泰福、台康生、神隆等股價也維持強勢。

由於生技股漲勢多是6月才發動，有機會延續熱度到7月，要進一步追蹤。至於看好的泛汽車股走輪動模式，汽車零組件、車電元件、電池材料等這次輪番上漲，當中裕隆、華新為這一波電動車供應鏈的觀察指標，後續要列入觀察。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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