法務部為減少吸毒者再犯，與衛福部、教育部、內政部多次研商，擬定「施用毒品者再犯防止推進計畫」草案，法務部長蔡清祥21日在行政院毒品防制會報提報該計畫，定於7月起實施，將針對吸毒者提供醫療、就業、就學、居住、家庭支持等整合服務，以減少再犯，增進社會復歸。

法務部表示，行政院2017年針對毒品問題，提出「新世代反毒策略行動綱領」，推動至今已使施用毒品新生人口從2017年1萬4016人下降到2020年9317人，減少4699人。但因施用毒品個案具有高再犯、高復發特性，因此降低施用毒品者高再犯的問題，已成「新世代反毒策略2.0」重要課題。

因此行政院核定新世代反毒策略行動綱領(第二期)計畫時，總目標除「降低毒品新生人口」外，增加「抑制毒品再犯」，法務部多次邀集衛福部、教育部、內政部研商，於去年6月擬具「施用毒品者再犯防止推進計畫」草案，經行政院完成草案審查，法務部於21日第31次毒品防制會報上提報。

法務部說，這項計畫針對毒品成癮者之複合性問題，結合社政、衛生、勞政、警政、矯正、觀護、更生保護等跨部會資源，以掌握6個月再犯關鍵期為主軸，推動「貫穿式保護」、「收容人處遇與轉銜」、「復歸社會整合服務」、「建立友善接納環境」、「兒少防護網絡」5項重點。

法務部指出，這項計畫預定於今年7月起實施，至2024年12月底止，提供吸毒者醫療、就業、就學、居住、家庭支持等面向提供整合服務，以減少再犯，增進社會復歸。其適用對象包括出獄收容人、緩起訴戒癮治療確定個案、三、四級毒品裁罰確定及施用毒品兒童或少年等，預估再吸毒之成人與兒少人數比率各下降1.5％，吸毒人數減少1124人。

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