韓國近期有一檔戀愛實境秀《伊甸園：本能的後裔們》，開播前打著比話題度超高的《單身即地獄》尺度更大，在第一集播出後，海邊貼身摸臀和男女出演來賓蓋被子嬌喘畫面都引起熱烈討論；沒想到第二集播出，節目組再下猛藥，推出8位男女混睡，讓其中1位帥哥李勝宰暴怒批「事前沒說好」，還說早知道有這種情形就不參加了。

戀愛實境秀《伊甸園：本能的後裔們》邀請8名有顏值和好身材的參加者，以不公布年紀、職業和個人背景方式認識彼此，遵循節目名稱靠著本能找到和自己來電的另一半；節目第一集就出現帥哥美女穿著清涼在海邊玩耍，有貼身抱抱和摸臀等親密互動，甚至有男女同床蓋著一條被子，女生嬌嗔說「輕一點，太大力了」，種種畫面直逼18禁。

沒想到第二集播出，節目組再下猛藥，推出8位男女混睡，讓其中1位帥哥李勝宰暴怒批「事前沒說好」。(圖/ 摘自iHQ YouTube)

第一集播出後就已經引起超兩極討論，有人看了很興奮覺得有趣，但不少人認為尺度太大，根本是19禁程度（韓國限制級為19禁）；重口味畫面連主持人都受不了，還問「這能播嗎？」露骨程度讓成年人看了都驚慌。

沒想到該實境秀節目組繼續下猛藥，第二集中有分配房間的環節，獲勝者有權決定誰跟誰睡，而且還能「男女混睡」，和其他戀愛節目尺度完全不同；其中一位帥哥李勝宰對此看不下去，直接在拍攝中暴怒，質問工作人員，「這樣是在開玩笑嗎？我現在很想要收拾東西離開」，他認為事前沒有告知尺度這麼大，還說如果事前知道會男女混睡，就不考慮參加這節目。

儘管李勝宰被工作人員說服，還笑笑地回到大廳和其他7人說抱歉，沒有讓實境秀其他人鬧僵，這段畫面播出後再度引起網友熱議，不少人贊同他的反應，直呼「他會生氣很正常吧，哪有不先說清楚」、「看完覺得節目有點不尊重人」、「這樣子接下來怎麼開心交友啊」。