Sandy（吳姍儒）是綜藝大哥吳宗憲的長女，當年進入娛樂圈默默主持，很少主動提起家庭背景，之後憑藉優秀的工作能力走紅，成為多個節目的主持人，最近還多了作家身份，事業經營得很好。她近日在節目中透露過去面試時被要求看身分證，面試官還酸「有錢人家的小姐有什麼好出來工作的」，當下她幽默回應化解尷尬氣氛。

Sandy在《小明星大跟班》面試相關主題提到，曾有一次面試，面試官和她要身份證看，當翻到背面看到吳宗憲時問Sandy：「妳爸是吳宗憲啊！」當下Sandy納悶和工作有什麼關係，但還是禮貌回應：「對啊，你好」，不料對方繼續酸有錢人的小孩有什麼好出來工作的，Sandy仍是誠懇回應還是想要上班，積極回應面試問題，該面試官追問：「現在海歸派那麼多，大家都從國外回來，妳有什麼了不起？」這段話讓疼女兒的吳宗憲聽了眉頭直皺：「有些面試官擺得一副自己了不得一樣。」

高情商的Sandy沒有不開心，還幽默回應對方「我爸是吳宗憲，我很幽默喔。」直言這起事件當下就過了，「如果真的把它（此事）往心裡去，兩個都僵在那也就不好玩，有的時候可能是面試官的幽默感沒那麼好，你乾脆就幽默地帶過去，其實也就沒事了。」主持人吳宗憲也建議：「要嚴肅，但表情要輕鬆，而且要有一件事情，要充滿自信。」