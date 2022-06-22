摩斯漢堡以低碳永續米製作台灣飛虎魚珍珠堡。（摩斯漢堡提供）

奇美食品運用植物蛋白模擬出真肉口感的包子、餃子等中式麵點。（奇美食品提供）

富味鄉「芝麻蛋白」不只具備銀髮、健身族所需營養，還能友善環境。（富味鄉提供）

疫情持續延燒，民眾防疫自煮生活進入加長賽，料理健康、方便成為首選考量。「2022台北國際食品展」22日於南港展覽館登場，今年餐飲業吹起綠色永續風潮，紛推減輕身體負擔與環保的美饌，以原有品項做改良，強調味道不走鐘滿足大眾喜好。

大成食品有感全球暖化帶來的糧食危機，推仿真肉纖維口感的「植物牛肉麵」，透過大豆蛋白做加工搭蔬果熬煮的湯底，訴求美味、低碳排量及零膽固醇。大成旗下新食成總經理詹金和表示，「產品研發逾2年，至今仍不斷研究；為滿足吃素吃葷的民眾，未來會續推新品項，就連海鮮都有，預期5年拚出5億成績。」

東元餐飲集團旗下安心食品與屏科大簽署產學合作，同推少水、少肥、少藥的低碳米，摩斯漢堡率先以此推限定品「台灣飛虎魚珍珠堡」，美味不變滿足饕客味蕾，同時友善環境。奇美食品則開發植物肉系列中式麵點，運用植物蛋白擬真肉做包子、餃子，標榜優質植物性蛋白、零反式脂肪，傳統美食儼然走入低碳「新食代」。

不只餐點專攻永續，保健食品也想讓環境跟著健康，芝麻油大廠富味鄉看準台灣植物性蛋白一年約有50億元市場潛力，以減碳食材開賣「芝麻蛋白」，當中含銀髮、健身和茹素者所需的9種胺基酸及精胺酸等，更改善一般化學處理易出現的蛋白臭味，膳食纖維亦可助消化。