和泰車(2207)TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資，為台灣首家於車輛設計中融入動保之車商。TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資為和泰集團和泰車、車美仕及行政院農委會特生中心與導航商Garmin共同開發，同樣關注ESG議題的Garmin也贊助開發費用一同響應石虎保育。

TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》提醒功能將哺乳類(石虎)及其他動物出沒的熱點路段資料加入導航圖資中，透過文字及語音提醒功能提醒駕駛「動物頻繁出沒，請注意減速慢行」，去降低對石虎及其他珍稀動物的危害，並提升車主的道路安全，攜手車主一同守護台灣石虎及其他珍貴動物，只要車主願意在行車時多留一份心，就可以讓他們平安回家。

和泰車(2207)在地成立75周年，多年來在「人、車、環境」三大領域深耕公益，積極投入ESG，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，帶領著集團關係企業、經銷商發揮公益影響力，邁向永續發展。和泰集團周三舉行台灣原生動物守護計畫「虎力平安元年」記者會，近年因疫情擴展國旅風潮並開發更多秘境，讓台灣這片土地的美在深度探索中持續被發掘，台灣這塊土地值得守護的珍貴原生環境，集團關注台灣在地需求，守護台灣本土石虎，與美好台灣同行。

為了更深入守護台灣珍貴美麗物種，和泰集團發起「台灣原生動物守護計畫」與行政院農委會特有生物研究保育中心(簡稱行政院農委會特生中心)合作，一同保護台灣本土原生石虎，希望台灣僅存不到500隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，並且生生不息。 台灣原生動物守護計畫包含四大面向，從各面向守護石虎，包含石虎救援：TOYOTA RAV4 2.0 Adventure 4WD(車輛捐贈)、石虎移動安全：TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》導航圖資、「石虎出沒請小心」慢行警示牌(與南投縣政府合作)、石虎野放訓練、推廣石虎保育：TOYOTA COROLLA CROSS HV(車輛捐贈)等。