新北市消防局副局長陳崇岳說，消防署指揮中心在4月17日正式通報，第二項提到符合意識不清、糖尿病低血糖等症狀，不必確定有接收醫院，即可派車。（新北市衛生局提供）

指揮中心醫療應變組副組羅一均昨提及，3個條件下消防局可先出車並同步通知衛生局，外界質疑為何新北仍須經過衛生局同意？新北市消防局副局長陳崇岳今在疫情說明會表示，新北在疫情期間病患後送機制，都依照中央指引，沒有自創的SOP，由消防局、衛生局共同執行，恩恩案後中央才開始有明確的指引通報，要求危急個案可不經過衛生單位就能送醫。

陳崇岳說，消防署指揮中心在4月17日正式通報，第二項提到符合意識不清、糖尿病低血糖等症狀，不必確定有接收醫院，即可派遣最近車輛著標準防護裝備前往，與以往須經衛生單位確認派遣不同。

陳崇岳表示，恩恩爸稱各地119都是求救就出車，但當時基隆、桃園的消防局也都是需衛生局同意才能派車，在4月17日中央修改指引前，這樣的指引非新北獨有，不要用這樣似是而非說法誤導大眾。

另針對中和衛生所、衛生局遭控事發當晚唱空城，新北市衛生局發言人高詩琪表示，這陣子部分有心政論人士與參選人都在散播一個謠言，就是4月14日晚間衛生局所人員唱空城計，特別澄清這是不實的謠言。

新北市4月14日確診人數達360人、居隔1萬多人，是全國最多，衛生局、衛生所人員堅守崗位，努力處理每一通民眾來電需求，打不通是因為佔線，防疫人員都在認真持續工作到深夜，值班手機是24小時待命，隨時處理每位市民的需求，絕對沒有唱空城計。

高詩琪也說明當天報案時間序，當天晚間6時11分到21分，消防局獲報打電話給中和衛生所、衛生局，因電話佔線無法接通，22分消防局致電雙和醫院，25分消防局立刻聯絡上衛生局，衛生局主動詢問發現患者有紫斑症狀，立即連絡醫院安排收治。

對於接線員有轉手狀況，導致恩恩媽媽需不斷重複說個資，高詩琪解釋，當時接線員同步處理非常多個案，當天電話不斷進線，強調傳染病通報需要個資在中央法傳系統查詢，安排送醫 處理人員交接過程也需要確認患者身分，以避免錯誤。

另有立委指稱恩恩案當天並無其他中重症兒童案例，高詩琪說，當天同一時間在處理一家三口確診，其中小孩因高燒需安排就醫，當天因爲雙和醫院醫護確診，須實施急診降載分區清消，當時中和衛生局於是透過各種管道聯繫其他醫院收治。

高詩琪重申，對衛生局、衛生所第一線公衛人員來說，每一個個案進線都有其需求，都是以同理心認真處理每一個個案，公衛人員只知道盡責做好該做的事情，呼籲有心人士不要隨便拿數據編造故事，打擊第一線同仁努力付出。