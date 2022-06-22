國民黨22日下午中常會，苗栗縣長人選遲遲未定，黨中央想推立委徐志榮，而有意參選的苗栗縣議長鍾東錦，以國民黨苗栗縣黨部主委身分，今天北上與黨主席朱立倫研商，鍾東錦說，他已向朱表達會走自己的路，以當仁不讓、勇於承擔的心選到底。

另外，有傳聞鍾東錦不排除脫黨參選，鍾東錦稍早受訪僅回應不太可能，鍾的幕僚團隊也說，若要脫黨早已脫黨，現階段脫黨也不是最佳選擇，目前團隊持續服務地方，並為年底選戰努力。

而今天鍾東錦與朱立倫會談約40分鐘，據悉，朱立倫向他表達黨中央仍屬意徵召徐志榮代表參選下屆苗栗縣長，並希望他持續肩負起苗栗縣議長、國民黨苗栗縣黨部主委之責，並能夠協助輔選。

鍾東錦指出，對於朱表達的立場，他予以尊重，不過他本人和其他黨員同志已多次徵詢徐立委意向，但徐都堅決表示沒有參選意願，他這陣子走訪18鄉鎮市，舉辦多場傾聽之旅，很多鄉鎮市長、代表、村里長都急迫地想知道縣長候選人如何規劃，不少人希望他站出來挑起重擔。

鍾東錦說，他已當面向朱主席表示自己的意願，以及地方鄉親的需求，年底大選只剩下不到半年，加上近年來選民生態改變，苗栗縣其他各黨縣長候選人，早就已經開始動員輔選，只剩下國民黨尚未提名，也沒有提出相關提名作業辦法。

他表示，為避免藍軍人心浮動、黨員無所適從，目前他只有更加積極勤跑基層，鞏固國民黨員向心力，才能為苗栗守住藍天。