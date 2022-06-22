暑假即將到來，學生集體出遊機會增加，根據高雄市警方統計，今年1至5月份18至24歲的青年學生發生交通事故共造成14死，分析主要肇因為未注意車前狀況、未保持行車安全距離等。再加上去年暑假期間就取締無照駕駛高達4311件，因此今年警方將持續針對無照駕駛、闖紅燈等青年學生常見違規行為，加強稽查取締。

高雄市政府警察局統計今年1至5月份青年學生交通事故，A1類交通事故14件造成14死，比起同期增加5件；而A2類交通事故2726件，分析主要肇因為未注意車前狀況、未保持行車安全距離、未依規定減速、違反號誌管制、左轉彎未依規定、超速、疲勞駕駛等。

警方指出，去年暑假時間適逢疫情期間，但取締無照駕駛還是高達4311件，顯見青年學生暑假期間仍常有無照駕駛汽、機車等違規行為，今年暑期將至，警方將持續針對無照駕駛、闖紅燈、改裝排氣管、轉彎未依規定、超速等青年學生常見違規行為加強稽查取締，全力防制青年學生族群交通事故。

另外，交通大隊統計高雄今年1至5月份，取締闖紅燈違規共計10萬2051件，較去年同期增加4萬2049件，看得出有部分民眾仍常因貪圖一時方便，面對路口號誌紅燈時仍逕行闖越違規，危及自身及其他用路人安全，警方將持續針對重要路口，加強闖紅燈、酒後駕車、超速、轉彎未依規定等重點違規取締，以防制交通事故。