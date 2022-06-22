星座運勢網站「星座看看」分析12星座會為了什麼放下尊嚴，其中巨蟹座、獅子座、水瓶座都願意為了愛委曲求全，金牛座、天蠍座、雙魚座則願意為了賺錢和事業放下尊嚴，低聲下氣也無所謂。

▍白羊座

白羊座願意為了朋友放下尊嚴，他們很講義氣，朋友有難一定挺到底，就算需要低聲下氣也願意。

▍金牛座

金牛座會為了賺錢放下尊嚴，他們可以丟臉但不能窮，只要能換取利益，委屈一點也沒有關係。

▍雙子座

雙子座一直以來都希望能闖出一片天，想從眾人中脫穎而出，無法接受平凡的人生，因此願意為了換取名聲和地位放棄尊嚴。

▍巨蟹座

巨蟹座很感性，談戀愛的時候願意犧牲自己，顯得很卑微，為了得到另一半的愛，他們願意放下尊嚴，付出再多也無所謂。

▍獅子座

獅子座也願意為了愛情放下尊嚴，他們很愛面子，但是當真心愛上一個人的時候，為了能和對方在一起，自尊心也沒那麼重要了。

▍處女座

處女座很有骨氣，無論如何都不會放下尊嚴，就算遇到再大的困難也會咬牙苦撐，絕對不在他人面前示弱。

▍天秤座

天秤座會為了交際應酬放下尊嚴，對他們來說人脈就是一切，為了結交有力人士，委屈一點也值得，要他們低聲下氣暫時當個陪襯角色也沒關係。

▍天蠍座

天蠍座很清楚自己的人生目標，為了達成目的，暫時放下尊嚴也沒關係，等到他們得到想要的一切，到時無論再怎麼誘惑他們，都無法讓他們卑躬屈膝。

▍射手座

射手座討厭受到束縛，他們會為了換取自由而放下尊嚴，尤其是在受到迫害、身在討厭的環境時，讓他們拋開自尊心來換取自在的生活，對他們來說很划算。

▍摩羯座

摩羯座非常愛面子，自尊心很強，但如果家人或家庭受到威脅，就顧不了那麼多，願意放下尊嚴委屈自己，不過一旦他們拿回主導權，對方將會受到可怕的反擊，他們絕對不會善罷甘休。

▍水瓶座

水瓶座會為了挽回愛情放下尊嚴，他們很難愛上一個人，不過只要深愛過就很難放下，如果對方要離開，他們會放下身段苦苦哀求對方回頭。

▍雙魚座

雙魚座雖然是戀愛腦，但不太會為了愛情放下尊嚴，反而會在職場上願意低聲下氣，為了成功放下尊嚴。