高雄市鳳山日前一起聚眾鬥毆案件，追查起因係王姓男子與車行員工有行車糾紛，王嫌號召同夥為自己討回公道，雙方引爆衝突。鳳山警獲報後，旋即運用快打優勢警力馳赴現場，除將在場涉案分子全數帶回偵辦，再追出其他涉案人，更起底帶頭者列入檢肅目標，朝組織犯罪擴大追朔查辦，以強勢打擊犯罪作為，穩定治安，保障市民安全。

高雄市警局統計，今(111)年1至5月掃黑暨檢肅治平對象案件，共檢肅37案、262人到案，比較去年同期(檢肅20案、161人)，增加17案、101人，偵辦掃黑暨檢肅治平對象效能提升85%；本局於去(110)年防制幫派組織犯罪工作績效，榮獲內政部警政署評定【優等】。警察局所屬機關在掃黑制暴重點工作上，全員下足苦功。

局長黃明昭到任以來，一再要求落實偵辦聚眾鬥毆、街頭暴力案件，隔週召開「防治聚眾鬥毆工作會議」，針對期間發生的街暴案件逐案研析，與刑警大隊和轄區分局共商應對並指導偵辦方向，明確律定處理此類案件標準工作流程，更要求朔源刨根，如偵辦發現有幫派分子介入，一律朝組織犯罪嚴辦。

隨者通訊、社群軟體普及，滋事分子容易「呼朋引伴」，在短時間內就能串連集結，共同參與實施暴力犯罪，影響社會秩序甚鉅。 鑑此，警察局持續精進偵辦技巧和處理，各級幹部、第一線同仁已經能在接獲街暴案件通報時，迅速到場壓制囂張氣焰，立即展開偵辦，除移送相關涉案人等外，更清查涉案雙方交往背景，如有不法事證，一律強力掃蕩。警察局強調，對高雄市民安全負有重責大任，將全力以赴，維護我們的宜居城市。