既能演又能唱的盧廣仲是史上最年輕的三金藝人，曾有連續8年未入圍金曲獎，今年他以睽違五年的新專輯《勵志論》入圍金曲四項大獎，再度挑戰金曲歌王寶座。本報邀請盧廣仲進棚拍攝獨立製表師Romain Gauthier的腕表新作，請他分享入圍金曲獎的心情，盧廣仲笑而不語，而是轉移話題：「我的偶像柯瑞（Stephen Curry）拿到NBA冠軍戒指了，過程真的好勵志！」

盧廣仲的新專輯《勵志論》入圍金曲獎四項大獎，他效法NBA球星柯瑞的勵志哲學，以歌聲影響周遭的人，佩戴要價逾5百萬元的獨立製表師Romain Gauthier經典代表作Logical One Bi-color芝麻鍊機芯腕表。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BALLY）

原來進棚拍攝當天的早上正好是NBA總冠軍賽，盧廣仲滔滔不絕地分享他的偶像柯瑞如何逆境翻身，連續3年沒進入總冠軍賽，人氣聲勢被詹皇遙遙領先，直到今年才打入總冠軍，期間勇士隊在主場輸球、柯瑞腳踝還不幸受傷，奪冠過程驚嚇連連。

盧廣仲以平常心看待金曲獎，並且祝福入圍的歌手，讓今年的金曲獎更有看頭，佩戴獨立製表師Romain Gauthier今年新作Insight Micro-Rotor Black Titanium腕表，要價逾3百萬元。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BALLY）

盧廣仲說，他在十年前成為柯瑞的粉絲，柯瑞的故事一直激勵著他，他也期許自己也能像柯瑞一樣，從逆境中成長，並透過歌聲激勵著周遭的人，這也是他製作新專輯《勵志論》的主因。這回他擔任專輯的製作人，凡事從零開始，有不懂的就虛心求教，每天都有新的學習、新的挑戰，每當他遇到挫敗時，就想到柯瑞。

有趣的是，盧廣仲是柯瑞的忠實粉絲，當天他卻穿上敵隊的波士頓塞爾提克隊綠色籃球衣觀賞球賽，著實讓人摸不著頭緒。

「一場球賽要精采好看，對手一定要很強，否則就會無聊，所以看球時，我會為兩隊加油！」盧廣仲笑說，今年金曲獎最佳男歌手的入圍者，個個都很強，他為自己加油，也默默地為所有的入圍者加油，讓今年的金曲獎更有看頭。

盧廣仲以平常心看待金曲獎，並且祝福入圍的歌手，讓今年的金曲獎更有看頭，佩戴獨立製表師Romain Gauthier今年新作Insight Micro-Rotor Black Titanium腕表，要價逾3百萬元。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／BALLY）

盧廣仲佩戴獨立製表師Romain Gauthier的最新力作入鏡，一款是獨立製表師Romain Gauthier的經典代表作Logical One Bi-color芝麻鍊機芯腕表，整支表從零件到表殼皆以手工打磨，鏤空表盤可見到自製機芯水平式芝麻鍊恆定動力系統運轉的細節，十分壯觀，是製表師的獨家研發專利，要價逾5百萬元。另一款則是Insight Micro-Rotor Black Titanium腕表，搭載自製微型自動盤機芯，擺舵為22k金，表殼為黑色ADLC 5級鈦金屬材質，要價逾300萬元。

獨立製表師Romain Gauthier今年新作Logical One Bi-color芝麻鍊機芯腕表，558萬元。（瑞博品提供）

獨立製表師Romain Gauthier今年新作Logical One Bi-color芝麻鍊機芯腕表，可清楚看到平面式芝麻鏈恆定動力系統運作盛況。（瑞博品提供）

受到全球化的影響，當今腕表品牌多半隸屬在精品集團旗下，獨立製表師生存不易，Romain Gauthier崛起的過程也很勵志，他從一人工作室開始創業，直到2013年研發水平式芝麻鏈恆定動力系統等多項專利，推出經典代表作Logical one腕表，並在日內瓦鐘表大賞榮獲年度最佳男士複雜表，在表壇受到一致推崇，自此奠定他在表壇的大師級地位。

獨立製表師Romain Gauthier的Insight Micro-Rotor紅金腕表，限量10只，338萬元。（瑞博品提供）

獨立製表師Romain Gauthier的Prestige HMS紅金腕表，308萬元。（瑞博品提供）