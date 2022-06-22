隨著河南多家村鎮銀行爆發「取款難」亂象事件，大陸市場將目光再度聚焦在此，雖然該類銀行業務規模不大，但數量上卻是最多。據大陸銀保監會資料，截至2021年底，全大陸的村鎮銀行數量為1651家，占銀行類金融機構總數約36％。

但同時根據人行統計，截至2021年第2季，卻有122家村鎮銀行為高風險機構，占全部高風險機構的29％左右。

根據第一財經報導，在不良率方面，據華安證券研報統計，村鎮銀行的不良率明顯高於城商行、農商行。依照《2021年度村鎮銀行調研報告》顯示，2018年、2019年、2020年村鎮銀行不良貸款率分別為3.66％、3.7％、4％。而大陸銀保監會資料指出，截至2020年底，國有大行不良率為1.52％，股份行不良率為1.5％，城商行不良率為1.81％，農商行不良率為3.88％。

在受監管處罰方面，透過企業預警通統計，2018年以來，涉及村鎮銀行處罰的資訊有1500條左右，被罰原因包括違規經營、違反反洗錢法、內部制度不完善、資訊揭漏虛假或嚴重誤導性陳述、對貸款三查嚴重不盡職、跨經營區域發放貸款、違規銷售代理保險產品等。