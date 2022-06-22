國民黨立委傅崐萁。（資料照片）

國民黨副秘書長王育敏今（22）日披露國民黨高雄市長選舉黨內兩份民調，第一份排名為柯志恩、陳麗娜、陳玉珍；第二份排名為李四川、柯志恩與楊志良。國民黨立委傅崐萁也在臉書呼籲，這些都是國民黨優秀人才，若齊心加油為高雄努力，相信一定能颳起南台灣旋風，再創高雄奇蹟！

國民黨高雄市長提名進入倒數。黨副秘書長王育敏今（22）日受訪時澄清，黨中央在6月份曾分別委託十分與全方位公司做內參民調，第一份民調排序前3名是柯志恩、高雄市議員陳麗娜、立委陳玉珍。第二份民調納入前高雄市副市長李四川、前衛生署長楊志良，排序前三名為李四川、柯志恩與楊志良。

國民黨立委傅崐萁今也在臉書指出，高雄是熱情之都，也是奇蹟之都。在民進黨長期執政30年之後，給了另一個機會，創造旋風。只要有心肯為這片土地付出，不論來自哪裡，港都人民都願意給予機會。

傅崐萁也認為，柯志恩是「國會鐵娘子」，是一位頭腦靈活、口條清晰、論述能力強的好人選；前高雄副市長李四川則是「政壇萬金油」，其資歷完整、經驗豐富，執行能力強，也是很好的人選 ； 公衛專家楊志良，更是「政治大砲手」，過去有話直說，戰鬥能力強，也是有力人選。

傅崑萁強調，這幾位可能人選「都是國民黨優秀人才，若齊心加油為高雄努力，全力拼戰，相信一定能颳起南台灣旋風！ 再創高雄奇蹟 」。