兒童疫苗第二劑今天開打，新北市衛生局副局長高淑真表示，新北5到11歲兒童有23萬5874人，截至21日5到11歲確診兒童有6萬4181人，完成第一劑接種人數有15萬7826人，接種率66.9％；學童第二劑接種莫德納目前有724人接種、占0.4％，新北今起入校集中施打兒童第二劑BNT疫苗，今安排2校、預計施打1353人。

新北今新增6444例確診，居隔列管1萬179人，居家照護有3萬886人，可解隔3917人、預計康復解隔7785人。